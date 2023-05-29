Тело убитого мужчины обнаружили после пожара в квартире на востоке Москвы

Спасатели нашли тело с признаками насильственной смерти после пожара в квартире на востоке Москвы. Информацию об этом сообщили в экстренных службах в интервью ТАСС.
Происшествие случилось на Бойцовой улице. Квартира, где произошло возгорание, была сильно захламлена. Огонь распространился на площади семь квадратных метров. В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
В прокуратуре Москвы сообщили, что нашли тело 32-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший был пристегнут наручником к посудомоечной машине. Также в сообщении сказано, что он часто употреблял алкоголь.