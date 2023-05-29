Эрдоган и Зеленский обсудили украинский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил конфликт в стране. Об этом рассказала официальная Анкара.
Турецкий и украинский лидеры подняли вопрос кризиса во время телефонной беседы. Зеленский позвонил Эрдогану и поздравил его с победой в президентской гонке. Политики также обсудили региональные темы.
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств провели беседу впервые с момента переизбрания турецкого лидера. Российский лидер в ходе разговора поздравил коллегу с победой на выборах.