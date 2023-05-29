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Три человека умерли от отравления при чистке уличного туалета под Волгоградом

Происшествия
Три человека умерли от отравления при чистке уличного туалета под Волгоградом

Три человека умерли во время чистки уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщил источник в экстренных службах в интервью РИА Новости.

При уборке септика в частном доме женщина и двое мужчин отравились токсичными веществами, рассказал собеседник агентства. Четвертый пострадавший находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что три человека скончались при отравлении парами фекальных газов в сельском туалете. Инцидент произошел в Сырдарьинской области Узбекистана. Трое мужчин спустились в выгребную яму, чтобы достать телефон, потеряли сознание и не смогли выбраться.

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