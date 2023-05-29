Три человека умерли от отравления при чистке уличного туалета под Волгоградом

Три человека умерли во время чистки уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщил источник в экстренных службах в интервью РИА Новости.
При уборке септика в частном доме женщина и двое мужчин отравились токсичными веществами, рассказал собеседник агентства. Четвертый пострадавший находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что три человека скончались при отравлении парами фекальных газов в сельском туалете. Инцидент произошел в Сырдарьинской области Узбекистана. Трое мужчин спустились в выгребную яму, чтобы достать телефон, потеряли сознание и не смогли выбраться.