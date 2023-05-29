Эрдоган получил поздравление от Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравление с победой в выборах главы государства от российского коллеги Владимира Путина. Об этом рассказали в Кремле.
Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на пост турецкого лидера в ходе телефонной беседы. Во время разговора подчеркивалось, что поддержка народа предоставляет дополнительные возможности для расширения партнерства.
Российский лидер обратил внимание на большой вклад Эрдогана в развитие отношений между странами в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Президент Турции подтвердил настрой на будущую работу по текущим вопросам. Стороны также договорились поддерживать личные контакты.