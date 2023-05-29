Эрдоган получил поздравление от Путина

Российский лидер обратил внимание на большой вклад Эрдогана в развитие отношений между странами в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Президент Турции подтвердил настрой на будущую работу по текущим вопросам. Стороны также договорились поддерживать личные контакты.