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Эрдоган получил поздравление от Путина

Политика
Эрдоган получил поздравление от Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравление с победой в выборах главы государства от российского коллеги Владимира Путина. Об этом рассказали в Кремле.

Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на пост турецкого лидера в ходе телефонной беседы. Во время разговора подчеркивалось, что поддержка народа предоставляет дополнительные возможности для расширения партнерства.

Российский лидер обратил внимание на большой вклад Эрдогана в развитие отношений между странами в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Президент Турции подтвердил настрой на будущую работу по текущим вопросам. Стороны также договорились поддерживать личные контакты.

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