Запад продолжает обострять конфликт вокруг Украины, так как не может смириться с самостоятельной Россией. Таким мнением в интервью Стивену Гарднеру поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Россия отказывается принимать навязываемые Западом «абсурдные новые ценности» и отстаивает свои интересы. Это преступление, за которое ее хотят уничтожить, считает специалист.
По его словам, НАТО отказывается от переговоров по Украине, так как не хочет признавать поражение. Главной целью США и их союзников было ослабление России из-за наличия у нее собственной культуры и идентичности, подчеркнул Макгрегор.
«Россия развивается по другому пути, и я думаю, что выигрывает от этого», — заявил американский полковник.
Экс-советник главы Пентагона заверил, что западный путь показал свою несостоятельность. Ко взглядам россиян склоняется все больше европейцев, которые видят плачевное состояние собственных цивилизации и культуры, заключил спикер.