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Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл противоречия между Западом и Россией

Политика
Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл противоречия между Западом и Россией

Запад продолжает обострять конфликт вокруг Украины, так как не может смириться с самостоятельной Россией. Таким мнением в интервью Стивену Гарднеру поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Россия отказывается принимать навязываемые Западом «абсурдные новые ценности» и отстаивает свои интересы. Это преступление, за которое ее хотят уничтожить, считает специалист.

По его словам, НАТО отказывается от переговоров по Украине, так как не хочет признавать поражение. Главной целью США и их союзников было ослабление России из-за наличия у нее собственной культуры и идентичности, подчеркнул Макгрегор.

«Россия развивается по другому пути, и я думаю, что выигрывает от этого», — заявил американский полковник.

Экс-советник главы Пентагона заверил, что западный путь показал свою несостоятельность. Ко взглядам россиян склоняется все больше европейцев, которые видят плачевное состояние собственных цивилизации и культуры, заключил спикер.

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