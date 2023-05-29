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Более 20 военных миссии НАТО были ранены при столкновениях в Косово

Происшествия
Более 20 военных миссии НАТО были ранены при столкновениях в Косово

Свыше 20 военных Международной миссии под эгидой НАТО в Косово получили ранения в ходе столкновений с мирными гражданами Сербии на севере Косово. Информация об этом стала известна из заявления KFOR.

Столкновения происходили в муниципалитете Звечан. При сдерживании протестующих демонстрантов были ранены около 25 бойцов многонационального контингента. При противодействии агрессивно настроенным митингующим служащие Италии и Венгрии получили переломы и ожоги. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.

Неспровоцированные нападения на подразделения НАТО неприемлемы, заявил командующий миссией Анджело Микеле Ристучча. KFOR продолжит выполнять свой мандат.

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