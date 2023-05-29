Более 20 военных миссии НАТО были ранены при столкновениях в Косово

Столкновения происходили в муниципалитете Звечан. При сдерживании протестующих демонстрантов были ранены около 25 бойцов многонационального контингента. При противодействии агрессивно настроенным митингующим служащие Италии и Венгрии получили переломы и ожоги. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.