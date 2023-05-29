Вучич организовал встречу с представителями пяти стран по ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии по вопросу обострения ситуации в Косово. Глава республики призвал западные страны образумить свое «чадо» Приштину, пока это еще можно сделать.
По словам Вучича, целью властей Косово является столкновение Сербии и НАТО. Также он обвинил премьер-министра самопровозглашенного государства Альбина Курти в обострении ситуации.
Сербский лидер пообещал гражданам, что Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово и не допустить убийства мирных жителей. Вечер понедельника, 29 мая, он намерен провести с военнослужащими около линии с Косово и Метохией.