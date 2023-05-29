Оборона Артемовска стала для Украины слишком дорогим уроком. Таким мнением в статье для The American Spectator поделился сотрудник Института мировой политики Джеймс С. Роббинс.
Автор напомнил, что оборона города была «частью программы помощи Украины». Но критики президента Владимира Зеленского теперь обвиняют его в лицемерии, так как тот заявлял о важности сохранения города, но после изменил позицию.
Если бы бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Артемовск в прошлом году, Украина смогла бы стабилизировать линию фронта «немного западнее», утверждает Роббинс. Согласно его заключению, битва за Артемовск была сражением на истощение, в котором Киев изначально не имел шансов.
Бойцы ЧВК «Вагнер» и основатель «оркестра» Евгений Пригожин 20 мая подняли флаги над Артемовском. Битва за город длилась 224 дня. В итоге «вагнеровцам» удалось взять под контроль всю территорию населенного пункта.