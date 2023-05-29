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ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем

Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем

Вечером в понедельник, 29 мая, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 20:50, снаряды прилетели в населенный пункт Орловка, что в Куйбышевском районе Донецка. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее появилась информация об обстреле Горловки. Украинские военные выпустили по частному сектору несколько ракет из реактивных систем и убили мирного жителя.

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