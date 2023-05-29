ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем

Вечером в понедельник, 29 мая, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).