ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем

Вечером в понедельник, 29 мая, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 20:50, снаряды прилетели в населенный пункт Орловка, что в Куйбышевском районе Донецка. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее появилась информация об обстреле Горловки. Украинские военные выпустили по частному сектору несколько ракет из реактивных систем и убили мирного жителя.