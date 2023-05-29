Стоимость газа в Евросоюзе может упасть ниже 200 долларов из-за холодного лета

Цена на газ в европейском регионе может упасть, если будущее лето выдастся холодным. Такое мнение выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передают «Известия».
При прохладном лете стоимость голубого топлива в странах Евросоюза опустится ниже 200 долларов за тысячу кубических метров. На это значение оказывают влияние несколько факторов: объемы заполненности подземных газовых хранилищ, глобальный спрос на газ и эффективность программ «зеленой» энергетики.
Сейчас отопительный сезон подошел к концу, однако период активного пользования кондиционерами еще не начался. К тому же аналитики отмечают низкий спрос на топливо среди европейских компаний. Совокупность этих факторов может иметь положительный эффект на цену голубого топлива в Европе.