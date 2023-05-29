Стоимость газа в Евросоюзе может упасть ниже 200 долларов из-за холодного лета

Сейчас отопительный сезон подошел к концу, однако период активного пользования кондиционерами еще не начался. К тому же аналитики отмечают низкий спрос на топливо среди европейских компаний. Совокупность этих факторов может иметь положительный эффект на цену голубого топлива в Европе.