Политолог Корнилов высказался против изменения структуры Совбеза ООН

Изменение существующей структуры Организации Объединенных Наций может привести к опасным последствиям. К такому выводу пришел политолог Владимир Корнилов, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Напомним, министр иностранных дел РФ призвал провести реструктуризацию СБ ООН в силу несправедливого перевеса в угоду стран коллективного Запада. По мнению дипломата, Совет Безопасности необходимо разбавить африканскими и азиатскими государствами.
Корнилов напомнил, что такой же целью задался и Вашингтон, стремясь выдавить Россию из числа постоянных членов СБ и лишить ее права вето. Подобная борьба может обернуться негативным сценарием для обеих сторон, передает «ПолитРоссия».
«Надо понимать, что если нас выведут из Совбеза, то Организация Объединенных Наций превратится в бесполезную Лигу наций. То есть это будет означать смерть ООН», – раскрыл опасность смены структуры Корнилов.
Ранее глава МИД Финляндии Пека Хаависто допустил распад ОБСЕ. К этому может привести отрицательная позиция России и Белоруссии в отношении председательства Эстонии в организации в 2024 году, пояснил он.