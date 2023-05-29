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Политолог Корнилов высказался против изменения структуры Совбеза ООН

Политика
Политолог Корнилов высказался против изменения структуры Совбеза ООН

Изменение существующей структуры Организации Объединенных Наций может привести к опасным последствиям. К такому выводу пришел политолог Владимир Корнилов, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, министр иностранных дел РФ призвал провести реструктуризацию СБ ООН в силу несправедливого перевеса в угоду стран коллективного Запада. По мнению дипломата, Совет Безопасности необходимо разбавить африканскими и азиатскими государствами.

Корнилов напомнил, что такой же целью задался и Вашингтон, стремясь выдавить Россию из числа постоянных членов СБ и лишить ее права вето. Подобная борьба может обернуться негативным сценарием для обеих сторон, передает «ПолитРоссия».

«Надо понимать, что если нас выведут из Совбеза, то Организация Объединенных Наций превратится в бесполезную Лигу наций. То есть это будет означать смерть ООН», – раскрыл опасность смены структуры Корнилов.

Ранее глава МИД Финляндии Пека Хаависто допустил распад ОБСЕ. К этому может привести отрицательная позиция России и Белоруссии в отношении председательства Эстонии в организации в 2024 году, пояснил он.

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