Экс-министр РФ Мень, обвиняемый в коррупции, теперь поет в клубах Израиля

Михаил Мень, занимавший пост министра строительства РФ с 2013 по 2018 год, теперь выступает в клубах Израиля за 130 шекелей – на фуршетах он играет на гитаре в музыкальной группе. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена», демонстрируя афишу выступления.
Мень сменил госслужбу на творчество, переехав из России в Израиль в ноябре 2021 года. Помимо министерского кресла он занимал пост губернатора Ивановской области, а также аудитора Счетной палаты РФ – его досрочно освободили от этой должности в июне 2021 года.
В ноябре 2020-го Меня задержали силовые структуры: по версии следствия, он присвоил 700 миллионов рублей из бюджета, поспособствовав кредитованию компании «Ивановский бройлер». В марте 2021 года Генпрокуратура утвердила обвинение, но уже в апреле дело закрыли из-за истекшего срока давности. Мень свою вину не признал.
Другое уголовное дело о разграблении бюджетов аэропорта, в котором фигурирует экс-чиновник, до сих пор актуально, утверждает издание «Ивановские новости». Его срок давности истечет только в 2025 году – впрочем, возвращаться до этого момента в Россию Мень, вероятно, не намерен.
Ранее сообщалось, что на Аллу Пугачеву, мигрировавшую в Израиль, подали в суд за неуплату долгов в Подмосковье. Подробнее – в нашей статье.