Экс-министр РФ Мень, обвиняемый в коррупции, теперь поет в клубах Израиля

Другое уголовное дело о разграблении бюджетов аэропорта, в котором фигурирует экс-чиновник, до сих пор актуально, утверждает издание «Ивановские новости». Его срок давности истечет только в 2025 году – впрочем, возвращаться до этого момента в Россию Мень, вероятно, не намерен.