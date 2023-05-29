Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно освободили Артемовск (Бахмут), несмотря на многочисленные прогнозы «экспертов». Федеральное агентство новостей вспомнило, какие заявления делали общественные деятели и политики, признанные иностранными агентами в России.
Краткий обзор мнений по ситуации в Артемовске был собран в одном видеоролике. Обозреватели-иноагенты утверждали, что ЧВК «Вагнер» якобы не сможет освободить город, за который на протяжении нескольких месяцев велись ожесточенные бои.
«Бахмут точно не возьмут!» — заявляли они.
Однако в конечном счете ни один из их прогнозов так и не сбылся: 20 мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении полного контроля над Артемовском. Операция по взятию этого населенного пункта длилась 224 дня, «оркестр» справился с заданием в одиночку.