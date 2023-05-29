ФАН опубликовал видео с несбывшимися прогнозами иноагентов по поводу взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Однако в конечном счете ни один из их прогнозов так и не сбылся: 20 мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении полного контроля над Артемовском. Операция по взятию этого населенного пункта длилась 224 дня, «оркестр» справился с заданием в одиночку.