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ФАН опубликовал видео с несбывшимися прогнозами иноагентов по поводу взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Общество
ФАН опубликовал видео с несбывшимися прогнозами иноагентов по поводу взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно освободили Артемовск (Бахмут), несмотря на многочисленные прогнозы «экспертов». Федеральное агентство новостей вспомнило, какие заявления делали общественные деятели и политики, признанные иностранными агентами в России.

Краткий обзор мнений по ситуации в Артемовске был собран в одном видеоролике. Обозреватели-иноагенты утверждали, что ЧВК «Вагнер» якобы не сможет освободить город, за который на протяжении нескольких месяцев велись ожесточенные бои.

«Бахмут точно не возьмут!» — заявляли они.

Однако в конечном счете ни один из их прогнозов так и не сбылся: 20 мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении полного контроля над Артемовском. Операция по взятию этого населенного пункта длилась 224 дня, «оркестр» справился с заданием в одиночку.

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