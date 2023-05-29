В ДНР заявили, что бойцы ВС РФ в ходе ударов по Киеву уничтожили ЗРК иностранного производства

Российские войска при ударах по военным объектам ВСУ в Киеве уничтожили иностранный зенитный ракетный комплекс. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, это мог быть ЗРК Patriot американского производства. Он заверил, что всего при атаке было проведено две волны ударов, первая из них проводилась с применением дронов-камикадзе «Герань».
«Были выявлены силы и средства ПВО украинских вооруженных сил — время их реакции, их дислокация и прочие характеристики», — поделился Гагин.
Он добавил, что вторая волна ударов была нанесена при помощи крылатых ракет, которые уничтожили склады боеприпасов и тылового имущества, а также ЗРК западного производства.