Глава Сбербанка: ситуация с госдолгом США не скажется на экономике России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что не видит негативных последствий от ситуации с американским государственным долгом для российской экономики. Такой информацией делится ТАСС.
По словам Грефа, Россия стала изолированной настолько, что решения американских властей не смогут неблагоприятно повлиять на экономику страны. Ничего подобного РФ не грозит, уверен глава Сбербанка.
Государственный долг Соединенных Штатов дошел до 31,4 триллиона долларов, из-за чего члены Республиканской партии, заведующие палатой представителей США, согласились на увеличение потолка госдолга только при уменьшении трат федерального бюджета.