Эксперты спрогнозировали влияние переизбрания Эрдогана на отношения России и Турции

В том числе Анкара активизирует деятельность в атомной энергетике. Росатом не только продолжит обслуживать АЭС «Аккую», но и, возможно, будет привлечен к строительству и эксплуатации других атомных электростанций, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.