Эксперты спрогнозировали влияние переизбрания Эрдогана на отношения России и Турции

После победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Россия и Турция продолжат реализовывать совместные проекты в энергетической, топливной, туристической и торговой сферах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на мнение эксертов.
В том числе Анкара активизирует деятельность в атомной энергетике. Росатом не только продолжит обслуживать АЭС «Аккую», но и, возможно, будет привлечен к строительству и эксплуатации других атомных электростанций, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.
При этом США продолжат давить на Турцию, добавила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Тем не менее, сотрудничество республики с РФ будет продолжаться и выходить на новые рубежи, уверена она.