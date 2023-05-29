Захарова: выдворение российских дипломатов из Германии затруднило работу посольства РФ

Решение о массовой высылке российских дипломатов из Германии затруднило работу посольства РФ в Берлине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в 2022 году власти ФРГ выслали порядка 40 сотрудников РФ, а в начале этого года выдворили более 20 человек.
«Именно немецкие власти в марте этого года ввели квоту для ряда категорий персонала посольства России в Берлине и генконсульств, существенно затруднив их повседневную работу», — объяснила Захарова.
Ранее телеканал «360» сообщил, что Россия объявила о закрытии генерального консульства в Гетеборге в сентябре и прекращении работы представительства Швеции в Санкт-Петербурге.