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Командующий ВКС Ирана заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Армия
Командующий ВКС Ирана заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Корпус стражей исламской революции провел испытания гиперзвуковой ракеты иранского производства, сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, в ходе тестирования заявленные характеристики боеприпаса были подтверждены. Хаджизаде заверил, что ракету представят в ближайшее время.

«Эта ракета будет способна обходить системы ПРО противника и представляет собой значительный прорыв в области иранского ракетостроения», — подчеркнул генерал.

Он уточнил, что ракета способна развивать скорость порядка 15 тысяч километров в час, а также совершать маневры в атмосфере и за ее пределами.

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