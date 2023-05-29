Командующий ВКС Ирана заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Корпус стражей исламской революции провел испытания гиперзвуковой ракеты иранского производства, сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
По его словам, в ходе тестирования заявленные характеристики боеприпаса были подтверждены. Хаджизаде заверил, что ракету представят в ближайшее время.
«Эта ракета будет способна обходить системы ПРО противника и представляет собой значительный прорыв в области иранского ракетостроения», — подчеркнул генерал.
Он уточнил, что ракета способна развивать скорость порядка 15 тысяч километров в час, а также совершать маневры в атмосфере и за ее пределами.