Якутские пожарные вызвали дождь по поручению Путина

Пожарные службы Якутии провели успешный эксперимент по вызову искусственных осадков для борьбы с лесными пожарами. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава региона Айсен Николаев.
Глава Якутии подчеркнул, что эксперимент проводился в соответствии с поручением президента. По его словам, искусственные осадки были вызваны в 2022 году, что помогло региону избежать возгораний в лесах.
«Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — приводятся его слова в стенограмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин поручил провести эксперимент по искусственному вызову осадков для предотвращения пожаров в июне 2022 года. В августе первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что эксперимент успешно завершен.