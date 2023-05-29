Грэм во время визита в Киев 26 мая высказал циничное мнение, что русский народ якобы предпочитает умирать вместо свободной жизни. Слова политика были сказаны в связке с заявлением о помощи Украине, которая, по его словам, стала лучшей тратой США. Байер и Кевехази отметили, что подобной линии придерживался и Гитлер, который относился с презрением к евреям, русским и полякам.