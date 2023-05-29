Венгерские аналитики сравнили сенатора Грэма с Гитлером после слов о русских

Американский сенатор Линдси Грэм разглагольствует как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. К такому выводу пришли венгерские аналитики Жолт Байер и Миклош Кевехази.
Грэм во время визита в Киев 26 мая высказал циничное мнение, что русский народ якобы предпочитает умирать вместо свободной жизни. Слова политика были сказаны в связке с заявлением о помощи Украине, которая, по его словам, стала лучшей тратой США. Байер и Кевехази отметили, что подобной линии придерживался и Гитлер, который относился с презрением к евреям, русским и полякам.
«Он хуже нацистов, которые, возможно, думали то же самое, но никогда бы этого не сказали и сами пошли на смерть за свои гнусные идеи. Потому что они, по крайней мере, не были трусами», — передает слова аналитиков «ПолитРоссия».
Ранее телеканал «360» сообщил, что Линдси Грэм обрадовался возможности «позлить» власти РФ поддержкой киевского режима.