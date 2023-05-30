Личный карандаш Гитлера разыграют на аукционе в Белфасте за 8 млн рублей

Посеребренный карандаш, предположительно принадлежащий главе третьего рейха Адольфу Гитлеру, будет разыгран на аукционе в Белфасте. Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.
Согласно оценкам экспертов, предполагаемая стоимость экземпляра составит от 50 до 80 тыс. фунтов стерлингов (от 5 до 8 млн рублей). Считается, что карандаш был подарком фюреру от Евы Браун на его 52-й день рождения в апреле 1941 года. На нем размещены инициалы «AH» и надпись на немецком языке, заканчивающаяся на «Ева».
Аукцион Bloomfield Auctions пройдет 6 июня. В ходе него будут разыгрываться различные исторические артефакты, в том числе редкое рукописное помилование английской королевы Виктории для ирландских повстанцев и оригинальные фотографии Гитлера.
«Важность личного карандаша Гитлера с гравировкой заключается в том, что он помогает разгадать скрытый фрагмент истории, давая уникальное представление о личных отношениях Гитлера, которые он тщательно скрывал от глаз общественности», — объяснил управляющий директор аукционного дома Карл Беннетт.
По его словам, продолжительное общение с продавцом и тщательный анализ карандаша «вселяют уверенность в то, что он является реальным историческим предметом».
«Для меня, как для высококлассного коллекционера предметов военного назначения, они хранят частичку нашего прошлого и должны рассматриваться как исторические объекты независимо от того, была ли история, к которой они относятся, одной из самых мрачных и противоречивых в истории человечества», — резюмировал он.
Ранее стало известно, что в доме, где родился Адольф Гитлер, начнут проводить тренинги по правам человека. Отмечается, что экспертная комиссия исключила снос здания. Также на базе дома запретили создавать мемориал.