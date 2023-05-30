Личный карандаш Гитлера разыграют на аукционе в Белфасте за 8 млн рублей

Согласно оценкам экспертов, предполагаемая стоимость экземпляра составит от 50 до 80 тыс. фунтов стерлингов (от 5 до 8 млн рублей). Считается, что карандаш был подарком фюреру от Евы Браун на его 52-й день рождения в апреле 1941 года. На нем размещены инициалы «AH» и надпись на немецком языке, заканчивающаяся на «Ева».