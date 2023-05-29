МВД предложило создать институт репатриации для переселения соотечественников в Россию

Институт репатриации может появиться в России в рамках государственной программы переселения соотечественников. С такой инициативой выступило МВД.
Там предложили отнести решивших вернуться в Россию людей к репатриантам. К ним могут приравнять лиц, которые постоянно проживали за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Законопроект также могут распространить на бывших граждан России и людей, которые родились или постоянно проживали в РСФСР и состояли в гражданстве бывшего СССР. Репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком, говорится в тексте документа, который размещен на официальном портале правовой информации.
Такие люди также смогут получать вид на жительство по упрощенной схеме. От них не потребуется оформления предварительного разрешения на временное проживание.