МВД предложило создать институт репатриации для переселения соотечественников в Россию

Законопроект также могут распространить на бывших граждан России и людей, которые родились или постоянно проживали в РСФСР и состояли в гражданстве бывшего СССР. Репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком, говорится в тексте документа, который размещен на официальном портале правовой информации.