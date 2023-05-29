В Госдуму внесли законопроект о штрафах для работодателей за трудоустройство уклонистов

Законопроект о штрафах за трудоустройство на работу уклонистов от военной службы в армии внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Согласно имеющейся информации, такое предложение выдвинул парламент Калужской области. Депутаты хотят, чтобы компании, которые принимают на работу военнообязанных или граждан, подлежащих призыву на срочную службу и не предоставивших документ воинского учета, понесли наказание.
Сообщается, что региональное заксобрание внесло вышеназванный законопроект на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 29 мая.