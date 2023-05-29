В Госдуму внесли законопроект о штрафах для работодателей за трудоустройство уклонистов

Согласно имеющейся информации, такое предложение выдвинул парламент Калужской области. Депутаты хотят, чтобы компании, которые принимают на работу военнообязанных или граждан, подлежащих призыву на срочную службу и не предоставивших документ воинского учета, понесли наказание.