Пригожин: вряд ли Россию ждет кровавый военный переворот, но может ждать вазелиновая коррекция

Вероятность «кровавого военного переворота» или другой революции в России низка. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Глава «оркестра» ответил на запрос, полученный от редакции издания RTVI. Они попросили его прокомментировать видеообращение Игоря Стрелкова, в ходе которого он заявил о «реальной опасности» госпереворота в России. При этом он обвинил в его подготовке ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, он не видит к этому никаких предпосылок. Это обусловлено тем, что перевороты чаще всего осуществляются армией.
«ЧВК "Вагнер" армией вообще не является. Это первое. Второе, у нас очень уважительное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому со стороны ЧВК "Вагнер" я не вижу никаких предпосылок для переворота», — приводит заявление бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин подчеркнул, что главной вооруженной силой, от которой России необходимо оберегаться, является НАТО. По его словам, в настоящее время альянс пытается прийти к нужным результатам руками армии Украины. Глава ЧВК «Вагнер» призывает «не расслаблять булки», чтобы этого не допустить.
Он также высказался о том, ожидают ли Россию какие-либо крупные потрясения. По его словам, стране не угрожают «кровавые перевороты» или аналог «кашемировой революции».
«Я могу сказать так, вряд ли страну ждет кровавый военный переворот, вряд ли ждет кашемировая революция, но может ждать вазелиновая коррекция. Это я отсылаю к расслабленным булкам, о которых мы все время говорим», — заключил основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее ответил на предложение Стрелкова отстранить его от руководства ЧВК «Вагнер». По его словам, обсуждать бывшего министра обороны ДНР уже просто неприлично.