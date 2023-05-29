Пригожин: вряд ли Россию ждет кровавый военный переворот, но может ждать вазелиновая коррекция

Глава «оркестра» ответил на запрос, полученный от редакции издания RTVI. Они попросили его прокомментировать видеообращение Игоря Стрелкова, в ходе которого он заявил о «реальной опасности» госпереворота в России. При этом он обвинил в его подготовке ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, он не видит к этому никаких предпосылок. Это обусловлено тем, что перевороты чаще всего осуществляются армией.