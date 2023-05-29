Сенатор Грэм сообщил, что обрадовался «гневу» Кремля на слова о гибели россиян

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что гневная реакция российских властей на его скандальные слова о поддержке Украины обрадовала его. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
Напомним, недавно республиканец посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Грэм сказал, что Вашингтон еще никогда так удачно не вкладывал деньги, как в спонсирование киевского режима, ведь это способствует смерти русских.
«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость», — написал сенатор в соцсети.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний Грэма. МВД России объявило политика в розыск.