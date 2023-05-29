Напомним, недавно республиканец посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Грэм сказал, что Вашингтон еще никогда так удачно не вкладывал деньги, как в спонсирование киевского режима, ведь это способствует смерти русских.