«Нужно быстро уходить»: Хазин назвал причину бегства американцев из Европы

Соединенные Штаты постепенно сворачивают свою деятельность в Европе, поскольку у них почти не осталось ресурсов для ведения двух конфликтов одновременно — и в Старом Свете, и в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.
Эксперт обратил внимание, что Вашингтон в настоящее время тратит очень много времени и сил на европейский континент, причем речь идет не только о ситуации на Украине и вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, но и попытке посадить «своего человека» на президентское кресло в Турции.
«Все это создавало ситуацию, при которой ресурсов на Юго-Восточную Азию у них не было. Уже абсолютно очевидно, что единственный шанс для США сохранить свое даже не глобалистское доминирование абсолютное, а хотя бы локальное, это очень сильно прижать Китай. Чтобы это сделать, надо отбить у Китая всю Юго-Восточную Азию», — рассуждает Хазин.
Однако проблема состоит в катастрофической нехватке ресурсов. В таких условиях перед США стоит непростой выбор: либо остаться в Европе и уступить Юго-Восточную Азию китайской стороне, либо побороться за ЮВА и уйти из Старого Света.
«Разумеется, не полностью. Я думаю, что в качестве представителя останется Лондон. Собственно, он спит и видит это сделать. Потому что в этом случае его вес в рамках AUKUS очень сильно вырастет. Отметим, что все это происходит на фоне постоянного спада экономики США», — заметил Хазин.
Экономист добавил, что первые признаки постепенного сворачивания присутствия США в Европе уже есть: так, в частности, американцы не стали препятствовать переизбранию турецкого лидера Реджепа Эрдогана на новый срок. Подробнее о том, как президентские выборы в Турции пошли не по плану Вашингтона, читайте в нашей статье.