«Нужно быстро уходить»: Хазин назвал причину бегства американцев из Европы

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон в настоящее время тратит очень много времени и сил на европейский континент, причем речь идет не только о ситуации на Украине и вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, но и попытке посадить «своего человека» на президентское кресло в Турции.

