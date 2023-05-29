Перечислены четыре приоритетных направления развития малого и среднего бизнеса в РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал четыре приоритетных направления по развитию российского малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Ведомости».
По словам Решетникова, первым направлением является поддержка начинающих предпринимателей, которые могут рассчитывать на государственную помощь в течение первых двух лет после открытия бизнеса. В поддержке также нуждаются три другие категории МСП: растущие организации, предприятия из приоритетных отраслей, например IT, туризма, технологий и обрабатывающей промышленности.
Решетников добавил, что предприятия, преодолевшие планку дохода МСП, то есть МСП+, также нуждаются в поддержке.