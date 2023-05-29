Жалоба на следователя поступила от охранника стройки, куда не пустили Бастрыкина

Охранник стройки на намыве Васильевского острова в Петербурге, куда не пустили главу СК РФ Александра Бастрыкина, пожаловался в суд на действия следователя.
Обращение его адвоката зарегистрировал Василеостровский районный суд. Из жалобы следует, что 16 мая следователь возбудил в отношении сотрудника охраны уголовное дело о превышении полномочий, однако в тот же день постановление было отменено первым заместителем генпрокурора.
Спустя два дня по поручению председателя СК уголовное дело возбудили повторно, а охранника допросили как подозреваемого. Представляющий интересы мужчины юрист просит суд признать действия следователя незаконными.