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Жалоба на следователя поступила от охранника стройки, куда не пустили Бастрыкина

Происшествия
Жалоба на следователя поступила от охранника стройки, куда не пустили Бастрыкина

Охранник стройки на намыве Васильевского острова в Петербурге, куда не пустили главу СК РФ Александра Бастрыкина, пожаловался в суд на действия следователя.

Обращение его адвоката зарегистрировал Василеостровский районный суд. Из жалобы следует, что 16 мая следователь возбудил в отношении сотрудника охраны уголовное дело о превышении полномочий, однако в тот же день постановление было отменено первым заместителем генпрокурора.

Спустя два дня по поручению председателя СК уголовное дело возбудили повторно, а охранника допросили как подозреваемого. Представляющий интересы мужчины юрист просит суд признать действия следователя незаконными.

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