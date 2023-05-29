Guardian: в Уэльсе предрекли распад Великобритании на отдельные субъекты

Правление консерваторов в Великобритании привело к тому, что связи между регионами заметно ослабли. Впоследствии это может вылиться в распад страны на отдельные субъекты, пришел к выводу первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью с газетой Guardian.
Политик напомнил, что власть в руках экс-премьера Маргарет Тэтчет негативно отразилась на экономике страны. Ситуация усугубилась после того, как место у руля заняли Борис Джонсон и Лиз Трасс, добавил собеседник.
«Нам необходимо воссоздать системы социальной защиты, чтобы обозначить, что членство в Соединенном Королевстве гарантирует вам коллективную безопасность», — предложил Дрейкфорд.
Ранее глава британского кабмина Риши Сунак назвал Пекин крупнейшей угрозой мировой безопасности. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита G7.