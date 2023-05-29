Удары по штабам: Подоляка рассказал о новой тактике ударов по Украине

Позиции о том, что происходящее в украинской столице едва ли связано с активностью ВСУ, придерживается и Подоляка. По его оценке, Москва стремится уничтожить хорошо защищенные объекты в Киеве, в частности подземные бункеры и центры управления. Для этого ВС РФ прибегают к использованию оружия, которое при попадании в цель может провоцировать небольшие толчки.