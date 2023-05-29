Удары по штабам: Подоляка рассказал о новой тактике ударов по Украине

Изменившаяся тактика ударов ВС РФ по Украине побудила киевское руководство выступить с заявлениями о мощнейшем оружии. На это обратил внимание журналист и военный блогер Юрий Подоляка в программе «Время покажет». По его словам, теперь атаки России стали более результативными: армия стремится вывести из строя не только штабы, но и места скопления военной техники и современного оружия.
Ранее журналисты заметили, что РФ начала наносить удары по территории Украины не в ночное время, а по утрам. Причем российские атаки стали настолько сильными, что мэру Киева Виталию Кличко пришлось даже выдумать легенду про перевозку некоего мощного оружия к линии фронта, которое якобы и вызвало «ночные вибрации» в ночь на 28 мая.
Позиции о том, что происходящее в украинской столице едва ли связано с активностью ВСУ, придерживается и Подоляка. По его оценке, Москва стремится уничтожить хорошо защищенные объекты в Киеве, в частности подземные бункеры и центры управления. Для этого ВС РФ прибегают к использованию оружия, которое при попадании в цель может провоцировать небольшие толчки.
«Скорее всего, идут удары по штабам, которые заглублены на десятки метров, с надеждой вывести их из строя. Также есть множество видео мощных взрывов с детонацией — это говорит о том, что мы наносим удары по местам выявления и складирования, возможно, тех же высокоточных дальнобойных ракет. Мы бьем по местам скопления боекомплекта, а также сбора техники», — рассуждает эксперт.
Новую тактику российских военных Подоляка связал с желанием ликвидировать как можно большее количество украинской техники и боеприпасов. Кроме того, блогер призвал не забывать, что РФ также наносит каждодневные удары «по передней линии фронта», атакуя резервы, которые готовятся к контрнаступлению.
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