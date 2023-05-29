Левые в Испании проиграли выборы: страна развернулась «вправо» к консерваторам

Такое решение Санчес принял после результатов региональных выборов, на которых социалисты проиграли, потеряв фактически все регионы. В большинстве испанских автономий победила правая консервативная «Народная партия», а левые силы и каталонские сепаратисты остались не у дел – последние и вовсе забыли про политическую борьбу, «сцепившись» между собой.

