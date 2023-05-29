Левые в Испании проиграли выборы: страна развернулась «вправо» к консерваторам

Премьер-министр Испании от «Социалистической рабочей партии» Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы 23 июля вместо голосования в декабре.
Такое решение Санчес принял после результатов региональных выборов, на которых социалисты проиграли, потеряв фактически все регионы. В большинстве испанских автономий победила правая консервативная «Народная партия», а левые силы и каталонские сепаратисты остались не у дел – последние и вовсе забыли про политическую борьбу, «сцепившись» между собой.
«Правое цунами»
Премьер Санчес косвенно признал «правый поворот» страны и заявил, что досрочные выборы необходимы, чтобы «получить разъяснение о том, чего хочет испанский народ».
«Правое цунами прокатилось по каждому региону Испании», – заявил Хавьер Ламбан, лидер социалистов региона северный Арагон.
Региональное голосование стало индикатором настроений избирателей в преддверии парламентских выборов – вероятнее всего, большинство голосов в июле возьмут правые консерваторы, а эпоха социалистов в стране на время закончится.
Примечательно, что социалистическую партию обвиняли в подкупе голосов: два кандидата-социалиста на региональных выборах обвиняются в подкупе латиноамериканцев – около 200 евро за голос. Правые политики заявляют, что премьер Санчес покинет свой пост летом с репутацией «мухлевщика».
«Подозреваемые исключены из Социалистической рабочей партии, по "санчизму" нанесен сильный репутационный удар», – подтверждает эксперт по испанской политике, местный предприниматель Петр Андрушевич в Telegram.
Настоящий «интернационал»
Социалистические власти Испании – одни из договороспособных политических сил в ЕС, проводящие «многовекторную» внешнюю политику. В марте Санчес посещал Пекин для встречи с Си Цзиньпинем: стороны обсуждали китайский мирный план по украинскому конфликту. При этом испанское правительство продолжает поставлять Украине танки Leopard и БТР, а также готовить украинских военных в Испании – обучение прошли около 1500 военнослужащих ВСУ.
Вместе с тем Испания, будучи членом ЕС, выдает больше всего туристических виз россиянам, в отличие от большинства стран Евросоюза, следующих санкционным ограничениям. Любопытно, что Россия находится на втором месте по получению испанских «золотых виз» инвесторам, на первом месте – Китай. Всего россияне и китайцы инвестировали в экономику Испании не менее 3 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что Испания не может остановить импорт сжиженного природного газа из России, несмотря на декларируемые попытки стать энергетически «независимыми». Подробнее – в нашей статье.