МИД Китая осудил решение Евросоюза связать украинский конфликт и отношения с Пекином

МИД КНР счел неразумным решение Европейского союза связать украинский конфликт и отношения с Пекином. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на заявление китайского посла в ЕС Фу Цуна.
Напомним, Брюссель пригрозил Китаю санкциями за якобы вооруженные поставки Москве. По информации газеты Financial Times, некоторые товары, отправленные китайскими и гонконгскими компаниями в РФ, могли использоваться в военных целях.
«Однако сторона ЕС заявила, что у нее нет убедительных доказательств того, что соответствующие компании реэкспортировали товары, импортированные из ЕС, в Россию», — отметил Цун.
Сотрудник дипломатической миссии КНР предупредил ЕС о возмездии в случае принятия положительного решения по санкциям. Он подчеркнул, что Пекин стремится сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.