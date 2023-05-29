Премьер Японии Кисида уволил сына из правительства после скандальной вечеринки

Глава Правительства Японии Фумио Кисида уволил сына Сетаро с должности своего секретаря после скандальной вечеринки. Об этом информирует газета The Japan Times.
Сетаро устроил прием для своих близких в резиденции премьера в конце прошлого года. Снимок с вечеринки попал в Сеть.
«Я буду выполнять свои обязанности, внимательно прислушиваясь к голосу народа и стремясь решать вопросы, которые нельзя откладывать», — сказал премьер после увольнения сына.
Ранее генсек правительства Хирокадзу Мацуно сообщил, что Фумио Кисида после скандала провел воспитательную беседу с Сетаро.