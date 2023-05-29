Политический аналитик Шипилин заявил о наплыве беженцев-необандеровцев в Польшу

Политический аналитик также обратил внимание на рост числа необандеровцев среди беженцев с Украины. По его словам, у поляков однозначно негативное отношение к сторонникам Степана Бандеры, так как они помнят Волынскую резню. Шипилин отметил, что в скором времени терпению жителей страны придет конец.