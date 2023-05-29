Политический аналитик Шипилин заявил о наплыве беженцев-необандеровцев в Польшу

Наплыв украинских беженцев может привести к росту социальной напряженности в Польше. Такое мнение выразил политический аналитик Павел Шипилин. Он рассказал, как меняются настроения поляков.
Правоохранительные органы Польши зафиксировали резкий рост числа преступлений, совершенных беженцами с Украины. При этом отмечается, что некоторые из них — тяжкие. Высокий уровень преступности среди украинцев вызывает недовольство у поляков. Граждан страны также раздражает отношение беженцев к окружающим.
«Они чувствуют себя достаточно самоуверенно. "Весь мир должен Украине", — такой лозунг им внушали в течение почти трех десятилетий», — заявил Шипилин в комментарии для телеканала «360».
Политический аналитик также обратил внимание на рост числа необандеровцев среди беженцев с Украины. По его словам, у поляков однозначно негативное отношение к сторонникам Степана Бандеры, так как они помнят Волынскую резню. Шипилин отметил, что в скором времени терпению жителей страны придет конец.
«Если приехавшие украинцы разделяют необандеровскую идеологию, а большее число — ее последователи, то социальное напряжение будет накаляться. И украинцев, мне кажется, скоро начнут массово бить», — объяснил он.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули около 2,5 миллиона человек. Польша приняла 1,4 миллиона беженцев, еще 97 тысяч человек приняла Россия.