Конфликт на Украине стал борьбой за формирование многополярного мира, а потому косвенным образом отразится на президентских выборах в США. К такому выводу пришел генерал французской армии Доминик Делаварде в беседе с изданием Stratpol.
Офицер отметил, что сегодня Москва находится в более выгодном положении, чем страны коллективного Запада. По его мнению, Африка, Азия и Южная Америка демонстрируют поддержку РФ в глобальном противостоянии.
«Думаю, что результаты … на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США. Думаю, что в ноябре 2024 года будет свет в конце туннеля», — высказался Делаварде.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал решение России провести спецоперацию безвыходным положением, в которое ее загнали США. Он напомнил, что Вашингтону свойственно действовать, не учитывая чьих-либо интересов.