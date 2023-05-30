«Можем начать хоть сегодня». США подготовились к войне с РФ и Китаем в космосе

Британские журналисты обратили внимание, что роль спутников в современном мире действительно крайне высока. В военной сфере космические спутники играют определяющее знание: с их помощью производится сбор разведданных, устанавливается связь, навигация и осуществляется управление боевыми подразделениями. Однако чрезмерная зависимость Пентагона от спутников, пишут аналитики, привела к тому, что успешное уничтожение орбитальных объектов придет к катастрофическим последствиям для США.