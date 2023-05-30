«Можем начать хоть сегодня». США подготовились к войне с РФ и Китаем в космосе

Соединенные Штаты готовы к противостоянию с Россией и Китаем в космосе. Такое заявление сделал бригадный генерал Космического командования США Джесси Морхаус, передает издание The Guardian.
По его словам, Москва и Пекин за последнее время серьезно увеличили свои боевые возможности в космическом пространстве. Данное положение вещей не оставляет Соединенным Штатам «иного выбора», кроме как формировать определенные разработки и готовиться к орбитальным сражениям.
«Если кто-то будет угрожать США или нашим интересам, включая интересы наших союзников и партнеров, с которыми у нас есть договоры о взаимной оборонной поддержке, мы готовы начать сражаться хоть сегодня», — заявил Морхаус.
Британские журналисты обратили внимание, что роль спутников в современном мире действительно крайне высока. В военной сфере космические спутники играют определяющее знание: с их помощью производится сбор разведданных, устанавливается связь, навигация и осуществляется управление боевыми подразделениями. Однако чрезмерная зависимость Пентагона от спутников, пишут аналитики, привела к тому, что успешное уничтожение орбитальных объектов придет к катастрофическим последствиям для США.
Стоит отметить, что только четыре страны в мире (Россия, Китай, Индия и США) провели полноценные военные учения по уничтожению космических спутников. Объекты, находящиеся на околоземной орбите, были поражены при помощи ракет наземного базирования.
При этом Вашингтон несколько лет назад в одностороннем порядке наложил мораторий на такие испытания. Американские политики были обеспокоены созданием огромных облаков космического мусора, которые подвергают риску другие спутники.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что разработка противоспутникового оружия — крайне дорогое удовольствие даже для богатых стран. Эксперт напомнил, что еще во времена противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов космическая гонка требовала огромных усилий и ощутимых финансовых вложений. С течением времени ситуация не сильно изменилась.
Более того, после распада СССР Пентагон резко снизил финансирование «звездных войн», переведя средства на разработку более традиционных систем вооружений. Современная Россия, добавил ученый, продолжает проводить разработки противоспутникового оружия для укрепления собственной безопасности.
«Примерно год назад Россия провела испытания системы противоспутникового оружия. Это никому на Западе не понравилось», — сказал он.
Уточним, что на сегодняшний момент российская армия обладает тремя комплексами, которые могут поразить цель в космическом пространстве: система А-235 «Нудоль», предназначенная для перехвата объектов на высотах от 50 до 1000 километров; система противоракетной обороны С-500, а также перехватчик воздушного базирования 30П6 «Контакт».
Специалисты утверждают, что все перечисленные комплексы в состоянии уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите, но не способны достичь геостационарных целей. Однако российские инженеры и конструкторы продолжают совершенствовать существующие технологии для увеличения их возможностей.
«У нас есть своя система слежения за космическим пространством. Она десятки лет работает и продолжает успешно функционировать <…> Главная ее задача – это предупреждение о ракетном нападении. Однако она также эффективно может отслеживать спутники и космический мусор, который становится все большей проблемой для различных аппаратов», — добавил эксперт.
Помимо баллистических ракет, которые могут поражать цели в космическом пространстве, Россия, Китай, США и Индия активно развивают лазерное оружие, заметил Эйсмонт. По его словам, в долгосрочной перспективе это серьезно удешевит разработку систем вооружений.
В заключение собеседник «ПС» подчеркнул, что все космические державы находятся на примерно одинаковом уровне технологий, так что однозначных лидеров в этой гонке нет.
Если ситуация обострится настолько, что дойдет до использования оружия в космосе, то оно будет происходить в максимально ограниченном формате из-за общей малочисленности военных спутников, а также создания огромного массива космического мусора, который является еще большей опасностью, чем аппараты вероятного противника.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, рассказав о развитии отечественной космической отрасли.