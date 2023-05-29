Полякам лучше поверить: Кедми предостерег Варшаву от вторжения в Белоруссию

По мнению Кедми, такого предостережения со стороны Лукашенко должно было хватить, чтобы польское руководство отказалось от своей прежней затеи. Если же этого не произошло, то Варшаве стоит опасаться жесткого и стремительного ответа от Белоруссии, которая в настоящее время отслеживает всех иностранных агентов, причастных к подготовке мятежа, чтобы в нужный момент раскрыть всю сеть.