Полякам лучше поверить: Кедми предостерег Варшаву от вторжения в Белоруссию

Польским властям стоит отказаться от своих планов по вооруженному перевороту в Белоруссии после того, как президент республики Александр Лукашенко предупредил их о возможных последствиях. Об этом заявил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Ранее экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак подтвердил, что Варшава готовится к «восстанию» в Белоруссии и собирается поучаствовать в его поддержке военным путем. В ответ Лукашенко указал, что Минску давно известно о планах своих оппонентов — более того, президент еще несколько месяцев назад предупреждал о подготовке революции в республике.
«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны <...> Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По мнению Кедми, такого предостережения со стороны Лукашенко должно было хватить, чтобы польское руководство отказалось от своей прежней затеи. Если же этого не произошло, то Варшаве стоит опасаться жесткого и стремительного ответа от Белоруссии, которая в настоящее время отслеживает всех иностранных агентов, причастных к подготовке мятежа, чтобы в нужный момент раскрыть всю сеть.
«Я уверен, что Лукашенко давно подготовил достойный ответ на вторжение западных соседей, и он как минимум может стереть с лица земли немалую часть Варшавы, но в первую очередь все военные объекты, в том числе и американские, в приграничных районах. Лукашенко ясно дал понять, что мешкать с ответом на военную угрозу не будет и лучше бы полякам в это поверить», — рассуждает политолог.
В то же время эксперт допустил, что заявление польского генерала Скшипчака могло носить исключительно популистский характер. Он напомнил, что еще ни одно откровение подобного рода не было реализовано на практике.
Ранее Лукашенко оценил перспективу присоединения других стран к союзу России и Белоруссии. По его словам, такие же тесные отношения с Москвой, как и Минск, может выстроить Казахстан.