Reuters: экономисты прогнозируют снижение активности в производственной отрасли Китая

Несмотря на прекращение действия коронавирусных ограничений в Китае, экономика страны все еще испытывает проблемы в сфере производства, пишет Reuters со ссылкой на данные экономистов.
Активность в производственной сфере сокращается в мае. В частности, фиксируется снижение объема импорта и падение инвестиций в недвижимость. Аналитики Goldman Sachs заявили, что базовый импульс роста в мае был слабым.
Фьючерсы на железную руду снизились до минимума за последние полгода. Аналитики считают, что такая тенденция объясняется ожиданием низкого спроса на сырье летом.