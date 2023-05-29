Верховная рада Украины поддержала решение перенести День Победы на 8 мая

Парламент Украины поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о переносе празднования Дня Победы в стране на 8 мая.
Подробности сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Теперь 8 мая на Украине будут праздновать День памяти и победы над нацизмом.
«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. За соответствующий законопроект — основу и в целом — 317 (голосов — прим. ред.)», — указано в сообщении Железняка.
Ранее Зеленский также предложил установить 9 мая Днем Европы. Как заявил украинский президент, праздник будет отмечаться ежегодно. Он будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые были уничтожены из-за нацизма.