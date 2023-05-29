Отход от правил: Сатановский назвал рецепт победы над грязной игрой США

У России есть единственный способ одержать победу над Соединенными Штатами, полагает известный политолог Евгений Сатановский. По его мнению, Москве следует перестать поступать честно и благородно по отношению к Вашингтону, который уже давно ведет против РФ «грязную игру».
Как подчеркнул эксперт, американские власти предпринимают регулярные попытки дестабилизировать обстановку в РФ с помощью локальных конфликтов. При этом Россия руководствуется совершенно иной тактикой, которую, по словам Сатановского, ей необходимо поменять.
«И для победы над США Кремлю тоже необходимо отойти от своих правил, воспользовавшись тактикой как раз американцев», — рассуждает политолог в эфире программы «Соловьев LIVE».
Сатановский добавил, что Москве стоит отплатить заокеанским коллегам той же монетой и начать устраивать оппонентам проблемы как внутри их собственной страны, так и на периферии — иными словами, «везде, где есть возможность».
Ранее политолог сыронизировал над идеей президента Украины Владимира Зеленского ввести ограничения против Ирана на 50 лет, назвав такое предложение «новым словом» в мировой санкционной политике.