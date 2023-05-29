Пригожин: весь негатив про меня и ЧВК «Вагнер» можно будет прочесть в одном месте

Группа политтехнологов создала новый канал в мессенджере Telegram, в котором будут собираться негативные публикации об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Предприниматель положительно оценил эту инициативу, сообщает его пресс-служба.
Глава «оркестра» заявил, что канал был создан специалистами, которые работали в различных его проектах. По его словам, он не возражает против этой инициативы, но при этом подчеркнул, что не имеет к нему никакого отношения и не корректирует публикации авторов.
«Это даже удобно. Вы сможете прочесть весь негатив про меня и ЧВК "Вагнер" в одном месте», — заявил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что новый канал получил подходящее название — «КНС». По его словам, на строительном языке это означает канализационную насосную станцию.
Евгений Пригожин ранее высказался по поводу запрета на упоминание ЧВК «Вагнер» в центральных средствах массовой информации. По его мнению, таким образом, скорее всего, управление по внутренней политике планирует минимизировать требование российского общества на справедливость.