Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до 410 млрд долларов по итогам апреля

Валютные резервы Саудовской Аравии снизились до 410 млрд долларов в апреле текущего года, передает Bloomberg со ссылкой на отчет финансового регулятора королевства.
Данный показатель в информационном агентстве назвали рекордно низким за более чем 13 лет, и он снижается уже пятый месяц подряд. Объем активов Саудовской Аравии по итогам апреля составил 1,5 трлн риалов (410 млрд долларов).
В августе 2014 года активы королевства достигли рекордного максимума, и с тех пор упали на 44%. Также власти страны заявили о том, что профицит бюджета составил почти 104 млрд риалов.