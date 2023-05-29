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Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до 410 млрд долларов по итогам апреля

Экономика
Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до 410 млрд долларов по итогам апреля

Валютные резервы Саудовской Аравии снизились до 410 млрд долларов в апреле текущего года, передает Bloomberg со ссылкой на отчет финансового регулятора королевства.

Данный показатель в информационном агентстве назвали рекордно низким за более чем 13 лет, и он снижается уже пятый месяц подряд. Объем активов Саудовской Аравии по итогам апреля составил 1,5 трлн риалов (410 млрд долларов).

В августе 2014 года активы королевства достигли рекордного максимума, и с тех пор упали на 44%. Также власти страны заявили о том, что профицит бюджета составил почти 104 млрд риалов.

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