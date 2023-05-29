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Украинские хакеры атаковали ресурсы фонда «Сколково»

Общество
Украинские хакеры атаковали ресурсы фонда «Сколково»

Инфраструктура российского фонда «Сколково» подверглась атаке со стороны украинских хакеров. Как утверждают представители организации, это произошло в ночь с 28 на 29 мая.

В пресс-службе фонда «Сколково» уточнили, что в результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности они взломали файлообменник, расположенный на физических мощностях «Сколково». Ответственность за атаку взял на себя «украинский киберфронт», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что хакеры выложили в Сеть снимки экранов некоторых внутренних информационных ресурсов фонда. Также ими были опубликованы отдельные документы. В настоящее время публичные ресурсы «Сколково» недоступны. Работы по их восстановлению планируется завершить в течение суток.

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