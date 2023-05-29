Украинские хакеры атаковали ресурсы фонда «Сколково»

В пресс-службе фонда «Сколково» уточнили, что в результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности они взломали файлообменник, расположенный на физических мощностях «Сколково». Ответственность за атаку взял на себя «украинский киберфронт», сообщает РИА Новости.