Польша ввела санкции в отношении еще 15 россиян

Варшава расширила санкционный перечень в отношении Москвы. Такой информацией поделилось польское министерство внутренних дел.
Согласно обнародованным сведениям, Польша внесла в свой «стоп-лист» еще 15 россиян. Соответствующие данные МВД страны озвучило 29 мая.
«Кроме того, министр постановил заморозить средства и активы 20 организаций и 16 лиц, связанных в основном с российским финансовым сектором», — уточнили ведомстве.
Помимо этого, Варшава внесла в санкционный перечень 365 белорусов. Их пребывание на территории Польши нежелательно, заявили в МВД.