«Заукраинский» доцент СПбГУ попал в скандал из-за травли студентов-патриотов

Студенты истфака называют группу «заукраинцев», поддерживаемых доцентом Белоусовым, «тусовочкой». Члены «тусовочки» организуют пикеты и выступления, а также в свое время умудрились «захватить» редакцию студенческого журнала СПбГУ «Студень», проводить там проукраинскую агитацию и даже травить патриотически настроенных преподавателей – так, в «Студне» появилась статья с распространением личных данных преподавателей, поддержавших СВО, в которой призывали к «люстрациям». Патриотически настроенных сотрудников истфака высмеивают за то, что те «верят в существование нацистского режима» на Украине.