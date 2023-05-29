«Заукраинский» доцент СПбГУ попал в скандал из-за травли студентов-патриотов

На историческом факультете СПбГУ появилась группа «заукраинцев», выступающих против РФ – их поддерживает доцент Михаил Белоусов. Он прямым текстом обвиняет преподавателей и студентов, поддерживающих Россию во время военного конфликта, в так называемом «рашизме», проводя неуместные параллели с фашистской идеологией.
Доценту Белоусову не понравился установленный на факультете стихийный мемориал студенту СПбГУ Федору Соломонову, который взял академический отпуск, чтобы отправиться на СВО, но погиб в бою два месяца назад. В ответ на мемориал Белоусов и его «банда» в тот же день поставили на аватары в соцсетях фотографии антифашистских деятелей XX века.
«В день, когда узнали о смерти Федора Соломонова, Белоусов и ему подобные поставили на авы [аватарки в соцсетях — прим. ред.] известных антифашистов XX века в знак борьбы с "рашизмом". Сам он совершал нападки на патриотических студентов, собирая различную информацию и распространяя ее», – сообщает блогер Кирилл Федоров в Telegram.
Несмотря на свою антироссийскую позицию, Белоусов продолжает читать лекции по внешней политике России и даже метит в кресло директора института – то есть декана истфака, сообщает издание Readovka. При этом он считает мнение коллег, поддерживающих Россию, «омерзительным проявлением рашизма».
Студенты истфака называют группу «заукраинцев», поддерживаемых доцентом Белоусовым, «тусовочкой». Члены «тусовочки» организуют пикеты и выступления, а также в свое время умудрились «захватить» редакцию студенческого журнала СПбГУ «Студень», проводить там проукраинскую агитацию и даже травить патриотически настроенных преподавателей – так, в «Студне» появилась статья с распространением личных данных преподавателей, поддержавших СВО, в которой призывали к «люстрациям». Патриотически настроенных сотрудников истфака высмеивают за то, что те «верят в существование нацистского режима» на Украине.
После подобных заявлений руководство СПбГУ потребовало у редакции «Студня» прекратить публиковать подобные материалы от имени студжурнала. После этого ресурс начал называть себя «независимым» и «не имеющим отношения к СПбГУ», фактически отобрав у университета паблик и используя его для активистских целей в поддержку киевского режима.
«Другим перфомансом они отличились в сентябре прошлого года, когда наши войска отступали из Харьковской области, — раздавали всем в коридорах изюм и конфеты "Азовская коровка", считая это забавным», – сообщил журналист Антон Коробков-Землянский в Telegram.
После резонанса в СМИ и жалоб студентов университет начал внутреннюю проверку действий доцента Белоусова и его единомышленников. Ректор по безопасности направил обращение в Комиссию по этике СПбГУ и попросил студентов, владеющих информацией, сделать то же самое.
Журналисты Readovka отмечают, что учащиеся до этого неоднократно обращались к преподавателям по поводу проукраинской «фронды» в стенах университета, но их «в упор не замечали», а ситуация зашла слишком далеко. Белоусов продолжает преподавать, а солидарные с ним студенческие активисты готовятся к выпускным экзаменам.
«Вуз фактически закрывал глаза на все издевательства над героями СВО, которые сеяла "дружина" русофоба-преподавателя. Теперь после общественного резонанса ректорат заметил», – отмечает Readovka.
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