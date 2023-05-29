NetEase: топливный трюк обогатил Россию за спиной у Запада

Как обратили внимание в NetEase, российские власти сумели разработать хитрую схему, которая позволила им продавать сырье в обход западных ограничений. На днях стало известно, что Саудовская Аравия приобретает нефтепродукты РФ в больших объемах, не перенаправляя их другим странам, а, напротив, оставляя у себя. При этом произведенные внутри королевства энергоносители Эр-Рияд экспортирует в том числе и в страны ЕС.