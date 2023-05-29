NetEase: топливный трюк обогатил Россию за спиной у Запада

Москва сумела обернуть в свою пользу очередные ограничения со стороны Евросоюза, который в феврале этого года согласовал потолок цен на российские нефтепродукты в размере 100 долларов за баррель. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.
По их словам, западные страны рассчитывали, что введение лимита цен нанесет ощутимый удар по экономике РФ, во многом зависящей от поставок энергоносителей. Так, новые санкции должны были обвалить продажи российского дизельного топлива, что побудило бы Москву снизить стоимость собственной продукции. Однако в реальности все произошло с точностью до наоборот.
«Шаг западных стран, призванный обанкротить российскую экономику, привел к неожиданным результатам. Вместо того чтобы разориться, Россия, наоборот, получила значительную прибыль. <…> Всем известен крутой нрав Путина, он никогда бы не стал продавать дизтопливо в убыток», — заметили авторы статьи.
Как обратили внимание в NetEase, российские власти сумели разработать хитрую схему, которая позволила им продавать сырье в обход западных ограничений. На днях стало известно, что Саудовская Аравия приобретает нефтепродукты РФ в больших объемах, не перенаправляя их другим странам, а, напротив, оставляя у себя. При этом произведенные внутри королевства энергоносители Эр-Рияд экспортирует в том числе и в страны ЕС.
«Россия с партнерами провернула чудо-трюк. Оказалось, что Россия за спиной у Запада зарабатывает сумасшедшие деньги, EC такое не могло присниться даже в самом страшном сне», — резюмировали обозреватели.
Ранее газета The Washington Post сообщила о желании Украины сохранить транзитные поставки нефти и газа из России в Европу. В статье отмечалось, что Киев находится в «затруднительном положении», тогда как прокачка российских энергоресурсов приносит хороший доход.