Депутат Милонов выступил с инициативой увековечить память об освобождении Артемовска в монетах

Во все времена серьезные исторические события изображались на платежных средствах — это традиция, и она не прерывалась по сей день. Победу ЧВК «Вагнер» в Артемовске тоже стоит увековечить в памятных монетах и банкнотах, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. С соответствующей инициативой он обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, пишет ФАН.