Во все времена серьезные исторические события изображались на платежных средствах — это традиция, и она не прерывалась по сей день. Победу ЧВК «Вагнер» в Артемовске тоже стоит увековечить в памятных монетах и банкнотах, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. С соответствующей инициативой он обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, пишет ФАН.
Милонов напомнил о традиции делать памятные монеты и купюры со времен правления Петра Великого. Такая мера, по его словам, помогает в воспитании патриотизма и подталкивает к изучению истории родной страны.
«Несмотря на яростное материально-организационное противодействие коллективного Запада, наши вооруженные силы, добровольцы, а также части ЧВК "Вагнер" демонстрируют высокий уровень воинского искусства, перемалывая оснащенные полки и дивизии противника», — заявил депутат.
Победу в битве за Артемовск можно считать символом превосходства русского оружия над противником, добавил Милонов.