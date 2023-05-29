Политолог Косоруков: победа Эрдогана на выборах может испортить отношения Турции и США

Итог президентской гонки в Турции может негативно отразиться на партнерских связях Анкары и Вашингтона. К такому выводу пришел политолог Артем Косоруков.
Второй тур выборов главы турецкого государства состоялся 28 мая. Победу в них одержал действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Как заявил Косоруков журналистам РИАМО, такое развитие событий никак не повлияет на сотрудничество Анкары и Москвы. Однако о Белом доме этого сказать нельзя.
«Турцию не возьмут в ЕС, но этот курс в целом будет продолжаться. В отношениях с Соединенными Штатами, скорее всего, у Турции могут ожидаться осложнения, возможно даже ухудшение», – добавил эксперт.
Ранее в Кремле выразили надежду на сохранение динамики в реализации проектов России и Турции. Об этом сообщил телеканал «360».