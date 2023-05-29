Политолог Косоруков: победа Эрдогана на выборах может испортить отношения Турции и США

Второй тур выборов главы турецкого государства состоялся 28 мая. Победу в них одержал действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Как заявил Косоруков журналистам РИАМО, такое развитие событий никак не повлияет на сотрудничество Анкары и Москвы. Однако о Белом доме этого сказать нельзя.