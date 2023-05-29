Экономист Хазин озвучил причину нежелания Путина избавляться от либералов

Российский лидер Владимир Путин не просто так отказывается выгонять с высоких должностей представителей так называемой «либеральной тусовки». Истинные причины поведения политика на пальцах объяснил экономист Михаил Хазин.
Заядлыми «либералами» в стране считают главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, руководителя минфина Антона Силуанова и других госслужащих в сфере финансов и экономики. Однако президент России Владимир Путин по какой-то причине до сих пор не лишил их занимаемых постов.
Как сказал Хазин в ходе общения с журналистами «Говорит Москва», причина кроется в Соединенных Штатах, которые взяли курс на конфронтацию с Пекином.
«Увольнение Набиуллиной и Силуанова, безусловно, будет воспринято такими русофобскими "ястребами" как повод поднять дикие вопли: "Любой ценой мы должны задавить Россию, а с Китаем потом как-нибудь договоримся"», — отметил эксперт.
Ранее МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма после его слов об «удачных инвестициях» Вашингтона в смерть русских.