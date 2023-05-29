Экономист Хазин озвучил причину нежелания Путина избавляться от либералов

Заядлыми «либералами» в стране считают главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, руководителя минфина Антона Силуанова и других госслужащих в сфере финансов и экономики. Однако президент России Владимир Путин по какой-то причине до сих пор не лишил их занимаемых постов.