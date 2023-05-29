Предпринимателям Краснодара запретили использовать вывески на иностранных языках

Депутаты городской думы Краснодара поддержали введение запрета на использование вывесок на иностранных языках. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил глава города Евгений Наумов.
Мэр города подчеркнул, что введение запрета является знаковым событием для всего Краснодара. По словам Наумова, депутаты поддержали запрет не только на использование вывесок на иностранном языке, но и на использование транслитерации. Исключение будет сделано лишь для зарегистрированных товарных знаков.
Депутатами городской думы также были принятые другие поправки, направленные на формирование единого архитектурного облика. В частности были введены новые правила, касающиеся оформления остановочных пунктов общественного транспорта.