Предпринимателям Краснодара запретили использовать вывески на иностранных языках

Мэр города подчеркнул, что введение запрета является знаковым событием для всего Краснодара. По словам Наумова, депутаты поддержали запрет не только на использование вывесок на иностранном языке, но и на использование транслитерации. Исключение будет сделано лишь для зарегистрированных товарных знаков.